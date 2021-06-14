Только один игрок не тренировался сегодня в общей группе сборной России

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Только один игрок не тренировался сегодня в общей группе сборной России

Фото твиттер сборной России

Левый защитник сборной России Юрий Жирков не присутствовал на сегодняшней тренировке.

37-летний футболист занимался индивидуально в отеле, уделив внимание прохождению реабилитационных мероприятий.

При этом в общей группе работали Игорь Дивеев, Фёдор Кудряшов и Далер Кузяев, получившие ранее повреждения.

Российская сборная готовится к матчу 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии, который состоится 16 июня.

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