Только один игрок стартовал в новом клубе Примеры лучше, чем Суарес в "Атлетико"

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Только один игрок стартовал в новом клубе Примеры лучше, чем Суарес в "Атлетико"

Нападающий Луис Суарес ударно провёл свои первые матчи в составе мадридского "Атлетико" в чемпионате Испании.

Звёздный уругваец после перехода забил за "матрасников" 12 мячей в 15 играх Примеры.

Как сообщает Opta, только одному футболисту удавалось стартовать лучше в новом клубе из Ла Лиги.

Это португальский форвард Криштиану Роналду, наколотивший за "Реал" 13 голов в 15 матчах.

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