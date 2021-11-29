Только один игрок в топ-5 лигах Европы сделал больше голевых действий в этом сезоне, чем Бензема

Теги реал мадридкарим бенземаливерпульмохамед салахстатистика

Только один игрок в топ-5 лигах Европы сделал больше голевых действий в этом сезоне, чем Бензема

Фото твиттер "Реала"

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги форвард "Реала" Карим Бензема забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

Как сообщает Opta, это второй показатель по результативным действиям в исполнении одного игрока в топ-5 лигах Европы с начала сезона 2021/22.

Опережает звёздного француза только нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, у которого 19 (11+8) очков по системе "гол+пас" в АПЛ.

Напомним, что в воскресенье вечером Бензема отличился в матче с "Севильей" (2:1).

Не пропустите: Салах сделал 150 голевых действий в АПЛ. | http://soccernews.ru
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