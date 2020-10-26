Только один игрок забивал "Арсеналу" в АПЛ чаще, чем Варди

Нападающий "Лестера" Джейми Варди близок к статусу самого забивающего игрока в ворота "Арсенала" в истории АПЛ.

33-летний футболист в воскресенье вечером записал в свой актив победный гол в гостевом матче с "канонирами".

Теперь на счету Варди 11 мячей "Арсеналу" в 12 играх английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, чаще лондонскую команду в чемпионате огорчал только бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни – 12 раз.

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