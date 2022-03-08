Только один иностранец намерен покинуть "Зенит"

Фото инстаграм Деяна Ловрена

Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен собирается уйти из питерского клуба.

32-летний футболист планирует воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с "сине-бело-голубыми" до июня.

По информации журналиста Фабио Алейшо, в Хорватии считают, что уход игрока сборной из команды РПЛ - это уже решённый вопрос.

Ловрен выступает за "Зенит" с 2020 года, в текущем сезоне он сыграл 19 матчей, результативными действиями не отличался. Его соглашение с клубом действует до 2023 года.

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