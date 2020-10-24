Только один клуб из топ-5 лиг Европы еще не терял очки в этом сезоне

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Только один клуб из топ-5 лиг Европы еще не терял очки в этом сезоне

"Милан" остался единственным клубом из топ-5 лиг Европы, еще не терявшим очки в текущем сезоне, сообщает Gracenote Live.

Ранее "Астон Вилла" уступил "Лидсу" (0:3) в рамках 6-го тура АПЛ и прервала свою четырехматчевую победную серию на старте сезона.

Подопечные Стефано Пиоли пока выиграли во всех четырех матчах Серии А. 26 октября "россонери" встретятся с "Ромой".

После четырех туров "Милан" лидирует в Серии А, опережая "Сассуоло" на одно очко.

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