Только один клуб победил во всех шести матчах групповой стадии еврокубков текущего сезона

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы "Арсенал" обыграл "Дандолк" (4:2).

Таким образом, подопечные Микеля Артеты победили во всех шести играх стадии с общим счетом - 20:5. Напомним, что соперниками "канониров" по группе были "Мольде", "Дандолк" и "Рапид Вена".

Отметим, что "Арсенал" является единственным клубом в текущем сезоне еврокубков, победившим во всех матчах групповой стадии.

При этом в АПЛ "канониры" после 11 туров занимают 15-е место.

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