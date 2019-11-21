Только один россиянин попал в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Опубликован рейтинг лучших игроков квалификации Евро-2020 по версии FedEx Performance Zone.

Возглавляет список атакующий полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай, в активе которого 2607 баллов.

В первую пятёрку входят ещё трое голландцев Френки де Йонг (2518), Маттейс де Лигт (2195) и Яспер Силлессен (1885), а также вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд (2401).

Во второй половине топ-10 преимущественно португальцы Бернарду Силва (1847), Рубен Диаш (1785) и Криштиану Роналду (1763), а также француз Антуан Гризманн (1878) и испанец Серхио Рамос (1783).

Что касается россиян, то в топ-100 попал только один игрок - защитник "Спартака" Георгий Джикия (956). Он занимает 69-е место в рейтинге.

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