Только один российский арбитр имеет шанс поработать на Евро-2020

Член комиссии УЕФА по развитию судейства Николай Левников назвал российских арбитров, которые могут получить назначения на матчи финальной части Евро-2020.

"У нас есть один кандидат, который входит в элитную группу, это Сергей Карасёв. Других кандидатов от России нет, к сожалению, потому что требование одно - нахождение в элитной группе судей УЕФА. У нас есть два арбитра в первой группе - Алексей Еськов и Сергей Иванов, в декабре будет решаться вопрос об их повышении в элитную группу, но мне кажется, что шансы их назначения на матчи Чемпионата Европы всё равно маленькие.

Даже если они перейдут в элитную группу, то не наберут достаточного практического опыта судейства в матчах Лиги Чемпионов, Лиги Европы, а также в играх с участием национальных сборных. Шансы Карасёва такие же, как и у других кандидатов из элитной группы. Окончательно всё станет известно после матчей плей-офф Лиги Чемпионов, Лиги Европы, кто на эти матчи будет назначаться, те и окажутся реальными кандидатами. Я думаю, что всего отберётся 16 человек из 25", - сказал Левников.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 12 городах в период с 12 июня по 12 июля следующего года.

Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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