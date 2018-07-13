Только один тренер в истории АПЛ имеет лучший показатель процента выигранных матчей, чем Конте

Только один тренер в истории английской Премьер-Лиги имеет лучший показатель процента выигранных матчей, нежели нынешний наставник лондонского "Челси" Антонио Конте.

Так, согласно сведениям OptaJoe, "аристократы" под руководством итальянца выиграли 67% своих матчей в рамках чемпионата страны. Чаще 48-летнего специалиста в АПЛ побеждает только "рулевой" "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (72%).

Напомним, "Челси" никак не может уволить Конте. | soccernews.ru