Только один тренер в истории АПЛ имеет лучший показатель процента выигранных матчей, чем Конте

Теги антонио контеманчестер ситихосеп гвардиолачелси

Только один тренер в истории АПЛ имеет лучший показатель процента выигранных матчей, чем КонтеТолько один тренер в истории английской Премьер-Лиги имеет лучший показатель процента выигранных матчей, нежели нынешний наставник лондонского "Челси" Антонио Конте.

Так, согласно сведениям OptaJoe, "аристократы" под руководством итальянца выиграли 67% своих матчей в рамках чемпионата страны. Чаще 48-летнего специалиста в АПЛ побеждает только "рулевой" "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (72%).

Напомним, "Челси" никак не может уволить Конте. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 38 81
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4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
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9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
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