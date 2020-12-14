Только одна команда из топ-5 лиг Европы ни разу не проиграла после рестарта сезона 2019/20

Из-за пандемии коронавируса в марте этого года были приостановлены почти все футбольные турниры Европы. Возобновить их удалось по большей части только летом.

С тех пор в топ-5 европейских лигах осталась лишь одна непобедимая команда - после рестарта сезона и по сегодняшний день не знает поражений "Милан".

До минувших выходных таких клубов было два, но мадридский "Атлетико" уступил в дерби "Реалу".

Стоит отметить, что в расчёт берутся только матчи чемпионата, в еврокубках "россонери" за этот период уже проигрывали.

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