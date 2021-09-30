Только одна команда выступает в текущем розыгрыше ЛЧ хуже, чем "Барселона"

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" провально стартовала в Лиге Чемпионов сезона 2021/22.

"Сине-гранатовые" потерпели два разгромных поражения от "Баварии" и "Бенфики" с одинаковым счётом 0:3.

Сообщается, что только одна команда выступает в текущем розыгрыше ЛЧ хуже, чем "Барса".

Речь идёт о шведском "Мальме", который также проиграл оба матча, но имеет худшую разницу забитых и пропущенных голов - 0:7.

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