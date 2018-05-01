По подсчетам El Mundo Deportivo, только пять действующих футболистов преодолели отметку в 400 забитых голов.

Так, Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити") имеет в своем активе - 401 забитый мяч, Луис Суарес ("Барселона") - 420 забитых мячей, Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси") - 486 забитых мячей, Лионель Месси ("Барселона") - 611 забитых мячей, Криштиану Роналду ("Реал") - 651 забитый мяч.

Напомним, Бензема приблизился к ван Нистелрою в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов. | soccernews.ru