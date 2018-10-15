Только пять сборных до сих пор не смогли забить в Лиге Наций: среди них - Германия, Хорватия и Сан-Марино

Только пять сборных до сегодняшнего дня не смогли забить и одного гола в Лиге Наций.

Так, в числе главных неудачников нового турнира оказались национальные команды Германии (четырехкратные чемпионы мира), Хорватии (действующий вице-чемпион мира), Исландии, Эстонии и Сан-Марино. При этом "бундестим" и "клетчатые" сумели заработать по очку в своих группах.

Напомним, вчера сборная России обыграла команду Турции. | soccernews.ru