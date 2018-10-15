Только пять сборных до сих пор не смогли забить в Лиге Наций: среди них - Германия, Хорватия и Сан-Марино
Только пять сборных до сегодняшнего дня не смогли забить и одного гола в Лиге Наций.
Так, в числе главных неудачников нового турнира оказались национальные команды Германии (четырехкратные чемпионы мира), Хорватии (действующий вице-чемпион мира), Исландии, Эстонии и Сан-Марино. При этом "бундестим" и "клетчатые" сумели заработать по очку в своих группах.
Напомним, вчера сборная России обыграла команду Турции. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4