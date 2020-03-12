Только Роналду и Месси опережают Ди Марию по ассистам в ЛЧ среди действующих игроков

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария сделал голевую передачу в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Таким образом, звёздный аргентинец оформил 24-й ассист в играх самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает Mister Chip, среди действующих игроков 32-летнего хавбека по этому показателю опережают только форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (39) и нападающий "Барселоны" Лионель Месси (32).

Ди Мария до ПСЖ выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Бенфику".

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