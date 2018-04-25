Только шесть клубов забили больше голов в полуфинале Лиги Чемпионов, чем Роналду
Только шесть клубов забили больше голов в полуфинале Лиги Чемпионов, чем форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Так, по сведениям Opta, на стадии 1/2 финала ЛЧ португальский бомбардир поражал ворота соперников 13 раз. Больше него в своем активе имеют непосредственно "Реал" (31), туринский "Ювентус" (30), мюнхенская "Бавария" (30), каталонская "Барселона" (21), "Манчестер Юнайтед" (21) и "Милан" (15).
Напомним, Боатенг высказался о предстоящей дуэли с Роналду. | soccernews.ru
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