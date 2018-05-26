Только три футболиста играли чаще Роналду в финалах Лиги/Кубка Чемпионов

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Только три футболиста играли чаще Роналду в финалах Лиги/Кубка Чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе на финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Как сообщает Mister Chip, этот финал самого престижного еврокубкового турнира станет для 33-летнего португальца шестым в карьере.

По этому показателю Роналду уступает только трём футболистам - Пако Хенто (8), Паоло Мальдини (8) и Альфредо Ди Стефано (7).

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