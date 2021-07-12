Только три футболиста играли в финалах Евро в более молодом возрасте, чем Букайо Сака

Фото твиттер Евро-2020

Полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака принял участие в финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

Вышедший на замену футболист появился на поле в возрасте 19 лет и 309 дней. Это четвёртый результат в истории финалов Чемпионата Европы.

В более молодом возрасте в главном матче континентального первенства играли только Ренату Санчеш (Португалия, Евро-2016, 18 лет), Криштиану Роналду (Португалия, Евро-2004, 19 лет) и Анатолий Байдачный (СССР, Евро-1972, 19 лет).

Напомним, что именно Сака не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии, что привело к поражению англичан.

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