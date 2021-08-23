Только три игрока до своего 20-летия забили в АПЛ больше, чем Гринвуд

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Только три игрока до своего 20-летия забили в АПЛ больше, чем Гринвуд

Фото инстаграм Мэйсона Гринвуда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд забил 19-й гол в АПЛ в ворота "Саутгемптона" в минувшую субботу.

Только трём футболистам удавалось до 20 лет отличаться в чемпионате Англии чаще, чем 19-летний воспитанник "красных дьяволов".

Как сообщает William Hill, это Майкл Оуэн (46), Робби Фаулер (35) и Уэйн Руни (30). Аналогичные показатели у Николя Анелька (19).

Стоит отметить, что 20 лет Гринвуду исполнится 1 октября.

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