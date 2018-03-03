Только вперед: "Реал" принимает "Хетафе" в 27 туре Примеры

"Реал" – "Хетафе"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Марио Мелеро (Малага, Испания)

Субботнюю программу 27 тура испанской Примеры будет завершать матч на "Сантьяго Бернабеу", где в гости к "Реалу" пожалует "Хетафе". В нынешнем сезоне все матчи с участием "сливочных" вызывают повышенный интерес, ведь подопечные Зидана могут запросто проиграть практически любому сопернику по чемпионату. Хотя "городские" считаются очень удобный соперником для королевского клуба – из года в год они уезжают из Мадрида будучи разгромленными.

В прошедшем туре чемпионата "Реал" вновь разочаровал, причем не столько очередным поражением, которые уже никого не удивляют, сколько своей игрой против "Эспаньола". В концовке встречи, при ничейном счете, "сливочные" и вовсе стали прижиматься к своим воротам, за что каталонцы их и наказали, забив на 93-й минуте.

Имеются у мадридцев определенные проблемы с составом: не может пока Зидан рассчитывать на Модрича, Крооса и Марсело. Зато вернулся в расположение команды Криштиану Роналду, которому главный тренер в прошлом туре давал отдохнуть. Уже во вторник "Реалу" предстоит сыграть ответный поединок Лиги Чемпионов против ПСЖ, так что пора бы уже "сливочным" прийти в себя и показать, на что они еще способны.

"Хетафе" может стать очень непростым соперником для команды Зидана. Это уже не та команда, неизменно проигрывающая "Реалу" еще до начала матча. Бордалас собрал очень боеспособный коллектив, который может достойно противостоять любому сопернику. На данный момент "городские" располагаются на 10-й строчку турнирной таблицы, и имеют один из лучших показателей Примеры по пропущенным голам (22) – даже мадридцы пропустили больше (28). В прошлом туре "Хетафе" разгромил дома "Депортиво" – 3:0, а в целом, в 5 предыдущих поединках чемпионата "синие" пропустили лишь 1 гол.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Хетафе":

В 6 последних домашних играх с "Хетафе" "сливочные" забивали, как минимум, 4 гола.

В сезоне 2014/2015 команды устроили голевую феерию на "Сантьяго Бернабеу", забив на двоих целых 10 мячей (7:3 в пользу "Реала")

"Реал" выиграл 8 последних матчей против "Хетафе" во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Тео, Каземиро, Ковачич, Иско, Асенсио, Бензема, Роналду.

Хетафе: Гуаита, Суарес, Даконам, Бруно Гонсалес, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Сибасаки, Анхель, Молина.

Прогноз на матч "Реал" – "Хетафе":

Мадридцы – безоговорочные фавориты матча, однако опасения по поводу итогового результат все равно присутствуют. Проблемы с составом, важность предстоящего матча в еврокубках, слабая физическая форма лидеров – все это может помешать "Реалу" добиться так нужной им победы. Безусловно, многое будет зависеть и от "Хетафе" – если подопечные Бордаласа не выдержат стартового давления, их очередной разгром на "Бернабеу" станет делом времени.

Победа "Реала" оценивается коэффициентом 1,25, ничья – 7,30, виктория "Хетафе" – 13,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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