Только живи: "Анжи" опубликовал видео к 28-летию

Махачкалинскому "Анжи" исполнилось 28 лет.

В честь дня рождения пресс-служба опубликовала двухминутный ролик, посвященный истории клуба.

В данный момент "Анжи" испытывает большие финансовые проблемы. Несколько дней назад махачкалинцы официально вылетели из Российской Премьер-Лиги.

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