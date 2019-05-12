Только живи: "Анжи" опубликовал видео к 28-летию

Теги анжи

Только живи: "Анжи" опубликовал видео к 28-летию

Махачкалинскому "Анжи" исполнилось 28 лет.

В честь дня рождения пресс-служба опубликовала двухминутный ролик, посвященный истории клуба.

В данный момент "Анжи" испытывает большие финансовые проблемы. Несколько дней назад махачкалинцы официально вылетели из Российской Премьер-Лиги.

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