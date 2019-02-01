Толян и Швед: "Селтик" перед дедлайном закрыл два трансфера
"Селтик" на своём официальном сайте объявил о переходе сразу двух футболистов.
Сначала шотландский гранд купил вингера "Карпат" Марьяна Шведа. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Стороны заключили контракт до 2023 года. После оформления сделки "кельты" отправили 21-летнего украинца в аренду обратно во львовский клуб.
Через несколько часов перед дедлайном "Селтик" арендовал до конца сезона защитника дортмундской "Боруссии" Джереми Толяна, который в текущей кампании не сыграл ни одного матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11