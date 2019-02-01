Толян и Швед: "Селтик" перед дедлайном закрыл два трансфера

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Толян и Швед: "Селтик" перед дедлайном закрыл два трансфера

"Селтик" на своём официальном сайте объявил о переходе сразу двух футболистов.

Сначала шотландский гранд купил вингера "Карпат" Марьяна Шведа. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Стороны заключили контракт до 2023 года. После оформления сделки "кельты" отправили 21-летнего украинца в аренду обратно во львовский клуб.

Через несколько часов перед дедлайном "Селтик" арендовал до конца сезона защитника дортмундской "Боруссии" Джереми Толяна, который в текущей кампании не сыграл ни одного матча.

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