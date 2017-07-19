Толян может перейти в "Рому"

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Толян может перейти в "Рому"

Защитник "Хоффенхайма" Джереми Толян попал в сферу интересов "Ромы", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, представители римского клуба уже провели встречу с 22-летним футболистом, поговорив с ним о возможном трансфере.

Стоит отметить, что контракт Толяна с "Хоффенхаймом" истекает следующим летом.

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