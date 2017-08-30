Толян стал игроком дортмундской "Боруссии"

Защитник "Хоффенхайма" Джереми Толян перешел в дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба.

Игрок заключил со "шмелями" пятилетнее соглашение. Стоимость сделки не сообщается. Также на правах двухгодичной аренды в Хоффенхайм" перешел защитник "Боруссии" Феликс Пасслак.

Отметим, что перед арендой "Боруссия" продлила соглашение с Пасслаком до лета 2021 года.

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