"Томь", "Чертаново" и "Тюмень" победили в третьем туре ФНЛ

Состоялись матчи третьего тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Очередную победу одержала "Томь", которая осталась единственным клубом, который идет без потерь. Также стоит отметить победы "Чертаново", "Тюмени" и "Краснодара-2".

"Луч" – "Зенит-2" - 1:0 (1:0)

Гол: Гордиенко, 10 - 1:0

"СКА-Хабаровск" – "Сибирь" - 1:1 (0:1)

Голы: Киреенко, 17 - 0:1, Казанков, 90 (с пенальти) - 1:1

"Шинник" – "Спартак-2" - 1:1 (0:1)

Голы: Нимели, 33 - 0:1, Низамутдинов, 53 - 1:1

"Томь" – "Ротор" - 2:0 (1:0)

Голы: Калинский, 31 - 1:0, Тлупов, 62 - 2:0

"Мордовия" – "Краснодар-2" - 1:2 (0:1)

Голы: Уткин, 36 - 0:1, Ятченко, 48 (автогол) - 0:2, Обухов, 52 - 1:2



"Авангард" – "Факел" - 1:0 (1:0)

Гол: Акбашев, 22 - 1:0



"Сочи" – "Химки" - 3:2 (2:0)

Голы: Барсов, 19 - 1:0, Саная, 28 - 2:0, Петрусев, 47 - 2:1, Бурмистров, 51 - 3:1, Петрусев, 90 - 3:2



"Чертаново" – "Балтика" - 3:1 (0:1)

Голы: Дзаламидзе, 32 - 0:1, Зиньковский, 73 - 1:1, Сарвели, 80 - 2:1, Майрович, 89 - 3:1



"Тюмень" – "Армавир" - 1:0 (1:0)

Гол: Лаук, 42 - 1:0



"Тамбов" – "Нижний Новгород" - 0:0

Положение лидеров: Томь - 9, Чертаново, Шинник, Тамбов - 7, Тюмень, Сочи - 6...

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