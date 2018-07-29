"Томь", "Чертаново" и "Тюмень" победили в третьем туре ФНЛ
Состоялись матчи третьего тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Очередную победу одержала "Томь", которая осталась единственным клубом, который идет без потерь. Также стоит отметить победы "Чертаново", "Тюмени" и "Краснодара-2".
"Луч" – "Зенит-2" - 1:0 (1:0)
Гол: Гордиенко, 10 - 1:0
"СКА-Хабаровск" – "Сибирь" - 1:1 (0:1)
Голы: Киреенко, 17 - 0:1, Казанков, 90 (с пенальти) - 1:1
"Шинник" – "Спартак-2" - 1:1 (0:1)
Голы: Нимели, 33 - 0:1, Низамутдинов, 53 - 1:1
"Томь" – "Ротор" - 2:0 (1:0)
Голы: Калинский, 31 - 1:0, Тлупов, 62 - 2:0
"Мордовия" – "Краснодар-2" - 1:2 (0:1)
Голы: Уткин, 36 - 0:1, Ятченко, 48 (автогол) - 0:2, Обухов, 52 - 1:2
"Авангард" – "Факел" - 1:0 (1:0)
Гол: Акбашев, 22 - 1:0
"Сочи" – "Химки" - 3:2 (2:0)
Голы: Барсов, 19 - 1:0, Саная, 28 - 2:0, Петрусев, 47 - 2:1, Бурмистров, 51 - 3:1, Петрусев, 90 - 3:2
"Чертаново" – "Балтика" - 3:1 (0:1)
Голы: Дзаламидзе, 32 - 0:1, Зиньковский, 73 - 1:1, Сарвели, 80 - 2:1, Майрович, 89 - 3:1
"Тюмень" – "Армавир" - 1:0 (1:0)
Гол: Лаук, 42 - 1:0
"Тамбов" – "Нижний Новгород" - 0:0
Положение лидеров: Томь - 9, Чертаново, Шинник, Тамбов - 7, Тюмень, Сочи - 6...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|2
|Рубин
|1
|3
|3
|Анжи
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|3
|5
|Спартак Москва
|1
|3
|6
|Арсенал Тула
|1
|1
|7
|Динамо Москва
|1
|1
|8
|ЦСКА Москва
|0
|0
|9
|Крылья Советов
|0
|0
|10
|Локомотив Москва
|0
|0
|11
|Уфа
|0
|0
|12
|Краснодар
|1
|0
|13
|Ахмат
|1
|0
|14
|Оренбург
|1
|0
|15
|Урал
|1
|0
|16
|Енисей Красноярск
|1
|0