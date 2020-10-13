"Томь" Кержакова подписала бывшего защитника "Зенита"

"Томь" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника Давида Мильдзихова.

26-летний футболист присоединился к томскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона.

Мильдзихов полтора года был в системе "Зенита", а его последним клубом стал "Енисей".

Напомним, что "Томь" с сентября возглавляет легенда "сине-бело-голубых" Александр Кержаков.

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