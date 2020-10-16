"Томь" Кержакова подписала первого в своей истории африканца

"Томь" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Чиди Оcучукву.

27-летний футболист присоединился к томскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона.

Нигерийский хавбек взял себе 11-й игровой номер.

Стоит отметить, что Оcучукву стал первым игроком из Африки в истории "Томи".

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