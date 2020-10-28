"Томь" Кержакова уступила "СКА-Хабаровск" в матче ФНЛ
"Томь" Александра Кержакова уступила "СКА-Хабаровск" в матче ФНЛ.
"Томь" - "СКА-Хабаровск" - 1:2 (0:1)
Голы: Безлихотный, 21 - 0:1, Пенчиков, 66 - 1:1, Гаджимурадов, 72 - 1:2
"Томь" с 10 баллами занимает 21 место в турнирной таблице ФНЛ, "СКА-Хабаровск" расположился на 11 позиции.
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