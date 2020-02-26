"Томь" проиграла "Родине" и заняла последнее место в Кубке ФНЛ

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"Томь" проиграла "Родине" и заняла последнее место в Кубке ФНЛ

"Томь" проиграла "Родине" в матче Кубка Олимп ФНЛ. Таким образом, томский клуб занял последнее 15 место на турнире.

"Родина" - "Томь" - 3:2 (0:2)

Голы: Долгов, 18 - 0:1, Волков, 26 (в свои ворота) - 0:2, Волков, 58 - 1:2, Волков, 69 - 2:2, Джамилов, 90+1 - 3:2.

В финале Кубка ФНЛ "Химки" сыграют с победителем пары "Тамбов" - "Шинник". 

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