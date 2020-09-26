"Томь" совершила первый трансфер при Кержакове

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"Томь" совершила первый трансфер при Кержакове

"Томь" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника московского "Динамо" Ильи Калачёва.

20-летний футболист присоединился к томскому клубу на правах аренды до конца сезона 2020/21.

Перспективный центрбек пока не провёл за основную команду "Динамо" ни одного матча. Его рыночная стоимость - 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что это первый трансфер "Томи" после назначения Александра Кержакова на пост главного тренера команды.

Не пропустите: Дебютный матч Кержакова во главе "Томи" не состоится из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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