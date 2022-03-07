"Томь" уничтожила "Ротор" в матче ФНЛ
Фото: инстаграм "Томи"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги томская "Томь" на выезде разгромила волгоградский "Ротор" со счетом 5:1.
Победу томскому клубу принесли дубль Павла Кудряшова, голы Астемира Гордюшенко, Артема Галаджана и Константина Коржа. В составе хозяев отличился Илья Мартынов.
"Томь", набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Ротор" с 24 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.
"Ротор" – "Томь" - 1:5 (0:1)
Голы: Гордюшенко, 43 - 0:1, Галаджан, 50 - 0:2, Корж, 59 - 0:3, Мартынов, 65 - 1:3, Кудряшов, 88 - 1:4, Кудряшов, 90 - 1:5
"Ротор": Байрыев, Дудиев, Обухов, Мартынов, Ташаев, Макаров, Чуканов, Махатадзе, Аулад, Муллин, Минаев.
"Томь": Климов, Почивалин, Абрамов, Обивалин, Полетаев, Gorovykh, Ставпец, Кубышкин, Гордюшенко, Кирсанов, Галаджан.
Не пропустите: "Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ. http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Динамо" может потерять основного защитника
-
Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Рангником
-
Далот может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
В сборной Польши отреагировали на возможный перенос матча с Россией
-
Легенда "МЮ" отреагировал на крупное поражение команды в матче с "Ман Сити"
-
"Томь" уничтожила "Ротор" в матче ФНЛ
-
"Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ
-
Матч Россия - Польша все-таки может состояться
-
В дортмундской "Боруссии" объяснили причину встречи Холанда и Хави
-
Скоулз назвал лучшего полузащитника в АПЛ
-
Влахович - лучший игрок "Ювентуса" в феврале
-
В "Вест Хэме" разочаровались в Крале
-
Отец Черышева допустил переход сына в клуб РПЛ
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Реал" - ПСЖ
-
Сёмин озвучил причину победы "Спартака" над "Динамо"
-
Кришито передумал покидать "Дженоа" посреди сезона: названа причина
-
Рэшфорд обеспокоен своим положением в "Манчестер Юнайтед"
-
Анри допустил, что Неймар имеет проблемы с психикой
-
После прихода Гвардиолы в АПЛ ни одна команда не забивала 4+ голов за матч чаще, чем "Манчестер Сити"