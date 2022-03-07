"Томь" уничтожила "Ротор" в матче ФНЛ

Фото: инстаграм "Томи"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги томская "Томь" на выезде разгромила волгоградский "Ротор" со счетом 5:1.

Победу томскому клубу принесли дубль Павла Кудряшова, голы Астемира Гордюшенко, Артема Галаджана и Константина Коржа. В составе хозяев отличился Илья Мартынов.

"Томь", набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Ротор" с 24 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Ротор" – "Томь" - 1:5 (0:1)

Голы: Гордюшенко, 43 - 0:1, Галаджан, 50 - 0:2, Корж, 59 - 0:3, Мартынов, 65 - 1:3, Кудряшов, 88 - 1:4, Кудряшов, 90 - 1:5

"Ротор": Байрыев, Дудиев, Обухов, Мартынов, Ташаев, Макаров, Чуканов, Махатадзе, Аулад, Муллин, Минаев.

"Томь": Климов, Почивалин, Абрамов, Обивалин, Полетаев, Gorovykh, Ставпец, Кубышкин, Гордюшенко, Кирсанов, Галаджан.

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