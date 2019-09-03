"Томь" в гостях обыграла "Иртыш" в матче 1/32 финала Кубка России

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"Томь" в гостях обыграла "Иртыш" в матче 1/32 финала Кубка России

"Томь" в гостевом матче обыграла "Иртыш" в матче 1/32 финала Кубка России.

В составе победителей отметились Александр Горбатюк и Ислам Тлупов.

"Иртыш" - "Томь - 0:2 (0:1)

Голы: Горбатюк, 31 - 0:1, Тлупов, 60 - 0:2

Отметим, что на стадии 1/16 финала в турнир вступают клубы РПЛ.

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