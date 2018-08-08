"Томь" впервые в сезоне потеряла очки, "Краснодар-2" и "Сочи" добились побед. ФНЛ, 5-й тур
Состоялись матчи пятого тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Лидер турнира "Томь" впервые в сезоне потеряла очки, сыграв вничью с "Балтикой". Преследователи томичей - "Краснодар-2" и "Сочи" одержали очередные победы. Также стоит отметить успех "Спартака-2" и крупное поражение "Зенита-2".
"Томь" – "Балтика" - 1:1 (0:0)
Голы: Пугин, 58 - 0:1, Зуйков, 79 (с пенальти) - 1:1
"Спартак-2" – "Факел" - 2:1 (1:1)
Голы: Гапонов, 9 - 1:0, Макарчук, 10 - 1:1, Мамин, 90 - 2:1
"Зенит-2" – "Сочи" - 1:4 (0:3)
Голы: Барсов, 1 - 0:1, Барсов, 8 - 0:2, Саная, 45 - 0:3, Воробьев, 65 - 1:3, Бурмистров, 80 (с пенальти) - 1:4
"Шинник" – "Химки" - 0:1 (0:0)
Гол: Корян, 88 (с пенальти) - 0:1
"Тюмень" – "СКА-Хабаровск" - 1:1 (0:1)
Голы: Казанков, 8 - 0:1, Столяренко, 78 - 1:1
"Авангард" – "Ротор" - 1:0 (1:0)
Гол: Стеклов, 37 - 1:0
"Тамбов" – "Краснодар-2" - 1:2 (0:2)
Голы: Черников, 6 - 0:1, Уткин, 44 - 0:2, Рыбин, 51 - 1:2
"Мордовия" – "Сибирь" - 3:0 (1:0)
Голы: Мухаметшин, 17 - 1:0, Мухаметшин, 78 - 2:0, Дворецков, 84 - 3:0
"Нижний Новгород" – "Луч" - 0:0
"Чертаново" – "Армавир" - 1:1 (0:0)
Голы: Дышеков, 67 - 0:1, Молчанов, 90 - 1:1
Положение лидеров: Томь - 13, Краснодар-2 - 11, Сочи, Тамбов - 10, Химки, СКА-Хабаровск, Нижний Новгород - 9...
Не пропустите: "Локомотив" анонсировал переход Смолова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"
-
Главные новости дня: 8 августа
-
В "Атлетико" приняли важное решение по Облаку
-
Легендарный производитель виски стал партнером "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" взял в самолет пострадавших журналистов
-
Агент Ругани рассказал о будущем игрока
-
В РФПЛ выбрали лучшего игрока второго тура
-
Глушаков поддержал вратаря "Спартака"
-
Фанаты ПАОКа избили российских журналистов на матче со "Спартаком"
-
Глушаков не сыграл с ПАОКом из-за проблемы с шеей
-
"Челси" объявил о переходе Кепы: фото
-
"Селтик" – АЕК - 1:1 (обзор)
-
"Атлетико" победил итальянский клуб в товарищеском матче
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" нацелились на игрока "Челси"
-
"Селтик" в большинстве не сумел победить АЕК в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Шальке" нацелился на игрока сборной Англии
-
Зобнин оценил поражение "Спартака" от ПАОКа
-
Балотелли рассказал, почему не перешел в "Наполи"
-
Промес назвал причину промаха с пенальти в матче с ПАОК: фото
-
"Динамо" Минск - "Зенит": прогноз букмекеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|6
|3
|Уфа
|2
|4
|4
|Рубин
|2
|4
|5
|Спартак Москва
|2
|4
|6
|Оренбург
|2
|3
|7
|Краснодар
|2
|3
|8
|Ахмат
|2
|3
|9
|Анжи
|2
|3
|10
|Динамо Москва
|2
|2
|11
|Локомотив Москва
|2
|2
|12
|ЦСКА Москва
|2
|1
|13
|Крылья Советов
|2
|1
|14
|Арсенал Тула
|2
|1
|15
|Урал
|2
|0
|16
|Енисей Красноярск
|2
|0