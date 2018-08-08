"Томь" впервые в сезоне потеряла очки, "Краснодар-2" и "Сочи" добились побед. ФНЛ, 5-й тур

Состоялись матчи пятого тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Лидер турнира "Томь" впервые в сезоне потеряла очки, сыграв вничью с "Балтикой". Преследователи томичей - "Краснодар-2" и "Сочи" одержали очередные победы. Также стоит отметить успех "Спартака-2" и крупное поражение "Зенита-2".

"Томь" – "Балтика" - 1:1 (0:0)

Голы: Пугин, 58 - 0:1, Зуйков, 79 (с пенальти) - 1:1

"Спартак-2" – "Факел" - 2:1 (1:1)

Голы: Гапонов, 9 - 1:0, Макарчук, 10 - 1:1, Мамин, 90 - 2:1

"Зенит-2" – "Сочи" - 1:4 (0:3)

Голы: Барсов, 1 - 0:1, Барсов, 8 - 0:2, Саная, 45 - 0:3, Воробьев, 65 - 1:3, Бурмистров, 80 (с пенальти) - 1:4

"Шинник" – "Химки" - 0:1 (0:0)

Гол: Корян, 88 (с пенальти) - 0:1

"Тюмень" – "СКА-Хабаровск" - 1:1 (0:1)

Голы: Казанков, 8 - 0:1, Столяренко, 78 - 1:1

"Авангард" – "Ротор" - 1:0 (1:0)

Гол: Стеклов, 37 - 1:0

"Тамбов" – "Краснодар-2" - 1:2 (0:2)

Голы: Черников, 6 - 0:1, Уткин, 44 - 0:2, Рыбин, 51 - 1:2

"Мордовия" – "Сибирь" - 3:0 (1:0)

Голы: Мухаметшин, 17 - 1:0, Мухаметшин, 78 - 2:0, Дворецков, 84 - 3:0

"Нижний Новгород" – "Луч" - 0:0

"Чертаново" – "Армавир" - 1:1 (0:0)

Голы: Дышеков, 67 - 0:1, Молчанов, 90 - 1:1

Положение лидеров: Томь - 13, Краснодар-2 - 11, Сочи, Тамбов - 10, Химки, СКА-Хабаровск, Нижний Новгород - 9...

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