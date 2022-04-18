Тома Лемар и Жоау Феликс получили травмы в матче с "Эспаньолом"

Фото: твиттер Феликса\Автор неизвестен

Два атакующих футболиста мадридского "Атлетико" получили повреждения в матче 32-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" (2:1). Ими являются французский полузащитник Тома Лемар и португальский нападающий Жоау Феликс.

Оба игрока были заменены в перерыве, а вместо них вышли Янник Карраско и Матеус Кунья.

По информации пресс-службы "матрасников", у обоих футболистов после первого обследования выявлены проблемы с подколенным сухожилием.

Отмечается, что оба футболиста будут работать в тренажерном зале в ближайшую неделю и наверняка пропустят матч с "Гранадой" в 33-м туре чемпионата Испании.

Помимо них в данный момент в лазарете "Атлетико" находятся Эктор Эррера и Хосе Мария Хименес, которые уже находятся на финальной стадии восстановления. Игру с "Гранадой" также из-за дисквалификации пропустят Фелипе и Кондогбия.

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