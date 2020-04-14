Тома Лемар летом может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Атлетико" может расстаться этим летом с полузащитником Тома Лемаром. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что в 24-летнем хавбеке очень заинтересован "Манчестер Юнайтед", который уже этим летом готов оформить трансфер футболиста. Также игроком интересуется "Лион".

В "Атлетико" футболист перешел в 2018 году за 70 миллионов евро. За это время он забил три гола в 67 матчах за мадридцев.

А еще: Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе | http://soccernews.ru