Тома Лемар может продолжить карьеру в РПЛ

Вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар попал в сферу интересов российских клубов.

По информации The Telegraph, переход в команду из РПЛ - один из вариантов продолжения карьеры для француза. Однако источник не сообщил, кто именно претендует на игрока.

Зато точно известно, что арендовать 24-летнего футболиста до конца текущего сезона хотят "Челси" и "Тоттенхэм".

Лемар выступает за "Атлетико" с лета 2018 года, сыграл 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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