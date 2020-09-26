Тома Лемар получил предложение от немецкого топ-клуба

Вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар заинтересовал "РБ Лейпциг", утверждает журналист Sky Sport Маттео Моретто.

По его информации, "быки" рассматривают вариант с подписанием француза до закрытия трансферного окна.

Рыночная стоимость победителя ЧМ-2018 оценивается в 24 миллиона евро. Его контракт с "матрасниками" рассчитан ещё на три сезона.

Лемар перешёл в "Атлетико" летом 2018 года, с тех пор сыграл 72 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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