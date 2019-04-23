Тома Менье подшутил над Мбаппе, который упал на тренировке
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе на тренировке упал на газон, не заметив ограждения. Этот инцидент послужил поводом для шутки для его одноклубника Тома Менье.
Футболист заявил, что молодой француз слишком сильно отпраздновал титул чемпиона Франции.
"Когда ты слишком рад титулу...", - подписал Менье видео с падением Мбаппе.
Quand t'as trop fêter le titre... âmes sensibles s'abstenir.— Thomas Meunier (@ThomMills) 22 апреля 2019 г.
When you enjoyed the title very much... sensitive people, be careful.
Bravo pour le triplé petit @KMbappe pic.twitter.com/B8dXbWUgEC
В текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и сделал 17 ассистов в 40 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|2
|Лилль
|33
|65
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|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24