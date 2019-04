Тома Менье подшутил над Мбаппе, который упал на тренировке

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе на тренировке упал на газон, не заметив ограждения. Этот инцидент послужил поводом для шутки для его одноклубника Тома Менье.

Футболист заявил, что молодой француз слишком сильно отпраздновал титул чемпиона Франции.

"Когда ты слишком рад титулу...", - подписал Менье видео с падением Мбаппе.

Quand t'as trop fêter le titre... âmes sensibles s'abstenir.

When you enjoyed the title very much... sensitive people, be careful.

Bravo pour le triplé petit @KMbappe pic.twitter.com/B8dXbWUgEC