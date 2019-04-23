Тома Менье подшутил над Мбаппе, который упал на тренировке

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Тома Менье подшутил над Мбаппе, который упал на тренировке

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе на тренировке упал на газон, не заметив ограждения. Этот инцидент послужил поводом для шутки для его одноклубника Тома Менье.

Футболист заявил, что молодой француз слишком сильно отпраздновал титул чемпиона Франции.

"Когда ты слишком рад титулу...", - подписал Менье видео с падением Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и сделал 17 ассистов в 40 матчах.

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