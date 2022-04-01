Тома Менье рассказал, что мог перейти в "Барселону"
Фото: твиттер Менье\Автор неизвестен
Защитник сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Тома Менье рассказал, что мог перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно.
"Когда "Боруссия" рассказала мне об интересе "Барсы" ко мне, это прозвучало так: "Извини, но ты не можешь уйти". Такие возможности выпадают раз в жизни и нельзя сказать "нет".
Йорди Кройф объяснил мне суть проекта. "Барселона" хотела меня арендовать на год с правом обязательного выкупа или приобрести меня немедленно.
"Дортмунд" - это отличный клуб, но "Барса" - это нечто особенное", - сказал Менье.
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Источник: Шиманьски летом покинет "Динамо"
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20