Тома Менье рассказал, что мог перейти в "Барселону"

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Тома Менье рассказал, что мог перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Менье\Автор неизвестен

Защитник сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Тома Менье рассказал, что мог перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

"Когда "Боруссия" рассказала мне об интересе "Барсы" ко мне, это прозвучало так: "Извини, но ты не можешь уйти". Такие возможности выпадают раз в жизни и нельзя сказать "нет". 

Йорди Кройф объяснил мне суть проекта. "Барселона" хотела меня арендовать на год с правом обязательного выкупа или приобрести меня немедленно.

"Дортмунд" - это отличный клуб, но "Барса" - это нечто особенное", - сказал Менье.

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