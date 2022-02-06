Тома Менье сравнил Мбаппе с Холандом
Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен
Защитник сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Тома Менье поделился мнением о Килиане Мбаппе, с которым выступал за ПСЖ, и своем нынешнем одноклубнике Эрлинге Холанде.
– Вы один из немногих, кто играл и с Мбаппе и Холандом. Действительно ли у них есть что-то общее?
– У них разный стиль. Хотя общие качества тоже есть: сумасшедшая скорость, хороший прыжок, выносливость, владение обеими ногами. Но технически, думаю, Мбаппе лучше.
Холанд – типичная девятка. Он не тот парень, которого можно поставить на позицию семерки или одиннадцатого номера. Он чистый нападающий.
– У кого из них небольшое преимущество?
– Они оба очень хороши, но у Килиана есть нечто особенное. Когда думаешь о бразильце Роналдо, о Тьерри Анри, у него есть инстинкт великих игроков, который может сделать его легендой футбола.
Эрлинг тоже станет очень, очень хорошим футболистов. Разница в том, что ему всегда будет нужна команда для достижения этого, тогда как у Килиана это врожденное.
Мы видим это в нынешнем сезоне в ПСЖ: если убрать из команды Килиана, она окажется совсем не там, где сейчас. Мбаппе спасает ПСЖ, он один делает разницу. У Эрлинга есть команда, которая много и с удовольствием работает для него, а он отплачивает за это, – сказал бельгиец.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 20 матчах Лиги 1, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Холанд забил 16 голов и сделал пять ассистов в 14 встречах Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20