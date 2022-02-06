Тома Менье сравнил Мбаппе с Холандом

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Защитник сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Тома Менье поделился мнением о Килиане Мбаппе, с которым выступал за ПСЖ, и своем нынешнем одноклубнике Эрлинге Холанде.

– Вы один из немногих, кто играл и с Мбаппе и Холандом. Действительно ли у них есть что-то общее?

– У них разный стиль. Хотя общие качества тоже есть: сумасшедшая скорость, хороший прыжок, выносливость, владение обеими ногами. Но технически, думаю, Мбаппе лучше.

Холанд – типичная девятка. Он не тот парень, которого можно поставить на позицию семерки или одиннадцатого номера. Он чистый нападающий.

– У кого из них небольшое преимущество?

– Они оба очень хороши, но у Килиана есть нечто особенное. Когда думаешь о бразильце Роналдо, о Тьерри Анри, у него есть инстинкт великих игроков, который может сделать его легендой футбола.

Эрлинг тоже станет очень, очень хорошим футболистов. Разница в том, что ему всегда будет нужна команда для достижения этого, тогда как у Килиана это врожденное.

Мы видим это в нынешнем сезоне в ПСЖ: если убрать из команды Килиана, она окажется совсем не там, где сейчас. Мбаппе спасает ПСЖ, он один делает разницу. У Эрлинга есть команда, которая много и с удовольствием работает для него, а он отплачивает за это, – сказал бельгиец.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 20 матчах Лиги 1, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Холанд забил 16 голов и сделал пять ассистов в 14 встречах Бундеслиги.

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