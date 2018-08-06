Томаров прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал победу своей команды над "Анжи" в матче второго тура чемпионата России.

"Мы забили быстрый гол, но спокойнее стало только после второго. Боялись пропустить при счёте 1:0, поэтому хорошо, что всё закончилось по-другому. Я благодарен ребятам - теперь мы играем много матчей, что для нас в новинку, ведь восстанавливаться на психологическом и эмоциональном уровне тяжело. Спасибо им за то, что нашли в себе силы и победили" - сказал Томаров.

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