Томаров считает поражение "Уфы" от "Краснодара" обидным

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Томаров считает поражение "Уфы" от "Краснодара" обидным

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против "Краснодара".

"Не знаю, что случилось в концовке. Надо смотреть, как нам забили гол. Считаю, довольно качественно сегодня оборонялись, практически ничего не дали создать сопернику. Да, они владели инициативой, где-то поддавливали, но таких реальных моментов не было. Тем обиднее было пропустить такой гол в конце, когда оставалось чуть-чуть до свистка" - сказал Томаров.  

Не пропустите видеообзор матча "Уфа" - "Краснодар". | http://soccernews.ru

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