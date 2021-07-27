Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Миранчука, Смолова, Крыховяка и Баринова
Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен
Как сообщает инсайдер Нобель Арустамян, технический директор московского "Локомотива" Томас Цорн на прошлой неделе обзванивал некоторые клубы российской премьер-лиги и предлагал им подписать футболистов "железнодорожников".
По информации источника, менеджер предлагал защитников Пабло и Дмитрия Живоглядова, хавбеков Гжегожа Крыховяка, Антона Миранчука и Дмитрия Баринова, а также форварда Федора Смолова.
"Либо у "Локомотива" серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента. То есть Ральфа Рангника. Либо эта идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в "Спартаке", — сообщает Нобель.
Также не пропустите: "Реал" попрощался с Вараном. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лилль " хочет подписать голкипера "Бенфики"
-
Депай дал интервью после дебюта за "Барселону"
-
"Сельта" продлила контракт со своим воспитанником
-
"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матче
-
Владимир Петкович возглавил "Бордо"
-
Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Миранчука, Смолова, Крыховяка и Баринова
-
"Реал" попрощался с Вараном
-
Азмун может перейти в топ-клуб Бундеслиги
-
Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики"
-
У сестры Роналду пневмония из-за коронавируса. Её госпитализировали (фото)
-
Официально: Рафаэль Варан - футболист "Манчестер Юнайтед"
-
"Кадис" подписал воспитанника "Реала"
-
2
Пьянич может вернутся в "Ювентус"
-
"Реал" может продать Эдегора, Йовича и еще одного игрока основного состава
-
2
Президент "Хетафе" высказался о возможном уходе Месси из Ла Лиги
-
"Челси" может включить своего игрока в сделку по Кунде
-
Дортмундская "Боруссия" купила форварда сборной Нидерландов
-
Руни нанес серьезную травму игроку своей команды
-
ПСЖ теряет Рамоса
-
"Спартак" хочет купить защитника "Порту"