Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Миранчука, Смолова, Крыховяка и Баринова

Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен

Как сообщает инсайдер Нобель Арустамян, технический директор московского "Локомотива" Томас Цорн на прошлой неделе обзванивал некоторые клубы российской премьер-лиги и предлагал им подписать футболистов "железнодорожников".

По информации источника, менеджер предлагал защитников Пабло и Дмитрия Живоглядова, хавбеков Гжегожа Крыховяка, Антона Миранчука и Дмитрия Баринова, а также форварда Федора Смолова.

"Либо у "Локомотива" серьезные проблемы с финансами и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента. То есть Ральфа Рангника. Либо эта идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в "Спартаке", — сообщает Нобель.

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