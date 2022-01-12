Томас Цорн прокомментировал трансфер Кухты в "Локомотив"

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Томас Цорн прокомментировал трансфер Кухты в "Локомотив"

Фото: инстаграм Цорна\Автор неизвестен

Спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн высказался по поводу приобретения чешского нападающего Яна Кухты из "Славии".

"Ян Кухта – игрок сборной Чехии. Также футболист очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную "Славию". Он знает, как эффективно действовать в чужой штрафной, знает, как забивать.

У него большой объем беговой работы на поле. Кухта – игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем, как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнеров", – сказал Цорн

В нынешнем сезоне чемпионата Чехии Кухта сыграл в 16 матчах, в которых забил 9 голов.

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