Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ"

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Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ"

Гендиректор "Спартака" Томас Цорн рассказал, почему клуб против расширения РПЛ до 17 команд. Об этом сообщается на в телеграмме красно-белых.

"Спартак" проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. 

Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения", - сказал Цорн.

Ранее Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд.

Напомним, большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.

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