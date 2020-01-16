Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ"
Гендиректор "Спартака" Томас Цорн рассказал, почему клуб против расширения РПЛ до 17 команд. Об этом сообщается на в телеграмме красно-белых.
"Спартак" проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ.
Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения", - сказал Цорн.
Ранее Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд.
Напомним, большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15