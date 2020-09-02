Томас Цорн впервые прокомментировал свое увольнение из "Спартака"
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн впервые прокомментировал свое увольнение из московского клуба.
"Конечно, для меня это было неожиданностью. Настолько большой, что даже не успел как следует попрощаться с болельщиками.
Состоялось заседание совета директоров. На нем Леонид Федун сообщил, что есть решение расстаться. Никаких признаков того, что это может случиться, не было. Должность спортивного директора мне не предлагали. В процессе заседания совета директоров прозвучало недовольство решениями судей против "Спартака". Но конкретных причин прекращения сотрудничества не озвучивалось. В конце концов, мы решили этот вопрос спокойно", - приводит слова Цорна "Спорт-Экспресс".
Цорн работал в "Спартаке" с мая 2019 года по июль 2020-го. По неофициальной информации, на увольнении специалиста настояла Зарема Салихова, жена владельца московского клуба Леонида Федуна.
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