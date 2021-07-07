Томас Цорн займет официальную должность в "Локомотиве"

Фото: инстаграм Цорна/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Сергей Егоров, экс-директор московского "Спартака" Томас Цорн в ближайшее время займет официальную должность в "Локомотиве".

По информации источника, специалист займет пост технического директора "Локомотива".

Отмечается, что Цорн уже контактирует с главным тренером "железнодорожников" Марко Николичем.

По сообщению журналиста, именно Цорн будет отвечать за переговоры при совершении трансферов. У генерального директора московского клуба Владимира Леонченко будут минимальные полномочия по спортивной составляющей работы клуба, так как основные решения будут принимать Ральф Рангник и Томас Цорн.

Напомним, что Томас Цорн работал в "Спартаке" с 2019 по 2020 год.

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