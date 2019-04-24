Томас Менье: "Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только в ней"

Теги томас меньеманчестер юнайтедпсжтрансферы

Томас Менье: "Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только в ней"

Защитник ПСЖ Томас Менье рассказал о своем желании когда-нибудь поиграть в чемпионате Англии. Об этом информирует L'Avenir.

Ранее сообщалось, что в 27-летнем футболисте заинтересован "Манчестр Юнайтед".

Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

"Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только. Мной интересуются разные команды. Даже из Китая и Ближнего Востока", - сказал Менье.

В нынешнем сезоне бельгиец участвовал в 29 матчах в Лиге 1, отметившись 5 голами и 1 ассистом.

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