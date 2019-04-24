Томас Менье: "Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только в ней"
Защитник ПСЖ Томас Менье рассказал о своем желании когда-нибудь поиграть в чемпионате Англии. Об этом информирует L'Avenir.
Ранее сообщалось, что в 27-летнем футболисте заинтересован "Манчестр Юнайтед".
Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро.
"Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только. Мной интересуются разные команды. Даже из Китая и Ближнего Востока", - сказал Менье.
В нынешнем сезоне бельгиец участвовал в 29 матчах в Лиге 1, отметившись 5 голами и 1 ассистом.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
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|35
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|9
|Лестер Сити
|35
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|34
|48
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|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
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|35
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|14
|Борнмут
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|Бернли
|35
|40
|16
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