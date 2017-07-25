Томас Мюллер может перейти в "Реал"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер может этим летом перебраться в "Реал".

Как сообщает испанская пресса, королевский клуб попытается купить звёздного немца в случае срыва трансфера нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Также отмечается, что "Реал" рассматривает вариант не только с приобретением Мюллера, но и с арендой футболиста на один-два сезона.

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