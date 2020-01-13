Томас Мюллер может сыграть на Олимпиаде-2020

Теги бавария мюнхентомас мюллергермания

Томас Мюллер может сыграть на Олимпиаде-2020

Нападающего "Баварии" Томаса Мюллера приглашают в олимпийскую сборную Германии.

По информации Bild, главный тренер команды Стефан Кунц лично заинтересован в услугах 30-летнего футболиста.

Стоит отметить, что регламент Олимпиады разрешает включить в заявку сборной трёх игроков старше 23 лет. 

Напомним, что соревнования пройдут в Токио в период с 22 июля по 8 августа 2020 года.

В текущем сезоне Мюллер сыграл за "Баварию" 25 матчей, забил 5 голов и сделал 13 ассистов.

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